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10:12 (мск), источник: ТАСС

В Хабаровском крае назначили врио военного комиссара региона

Им стал полковник Сергей Евлампиев.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 25 октября. /ТАСС/. Полковник Сергей Евлампиев назначен временно исполняющим обязанности военного комиссара Хабаровского края, сообщили ТАСС в ведомстве.

«Принимает дела полковник Евлампиев Сергей Николаевич, он врио», — сказали в военном комиссариате Хабаровского края. В пресс-службах краевого правительства и Восточного военного округа назначение не комментируют.

Глава региона Михаил Дегтярев в начале октября сообщал об отстранении военкома региона Юрия Лайко. Тогда же он заявлял, что в рамках частичной мобилизации в регионе призвали несколько тысяч жителей региона, половину из них вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора. Пресс-служба Восточного военного округа позднее сообщила, что Лайко не отстранили, а в связи со служебной необходимостью назначили на должность военного комиссара Магаданской области, которая была вакантной с августа.

Исполнять обязанности военного комиссара Хабаровского края назначили полковника Вячеслава Макарова, который ранее занимал должность начальника штаба мотострелкового соединения, дислоцированного в крае.

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