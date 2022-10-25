10:12 (мск), источник: ТАСС
В Хабаровском крае назначили врио военного комиссара региона
Им стал полковник Сергей Евлампиев.
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ХАБАРОВСК, 25 октября. /ТАСС/. Полковник Сергей Евлампиев назначен временно исполняющим обязанности военного комиссара Хабаровского края, сообщили ТАСС в ведомстве.
«Принимает дела полковник Евлампиев Сергей Николаевич, он врио», — сказали в военном комиссариате Хабаровского края. В пресс-службах краевого правительства и Восточного военного округа назначение не комментируют.
Глава региона Михаил Дегтярев в начале октября сообщал об отстранении военкома региона Юрия Лайко. Тогда же он заявлял, что в рамках частичной мобилизации в регионе призвали несколько тысяч жителей региона, половину из них вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора. Пресс-служба Восточного военного округа позднее сообщила, что Лайко не отстранили, а в связи со служебной необходимостью назначили на должность военного комиссара Магаданской области, которая была вакантной с августа.
Исполнять обязанности военного комиссара Хабаровского края назначили полковника Вячеслава Макарова, который ранее занимал должность начальника штаба мотострелкового соединения, дислоцированного в крае.