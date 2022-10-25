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12:56 (мск), источник: ТАСС

Глава ЕК назвала целью ЕС конфискацию российских активов в Европе

Как заявила Урсула фон дер Ляйен, для этого нужно подготовить юридическую базу.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, но для этого нужно подготовить юридическую базу, поэтому ЕС предстоит еще много работы.

Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Берлине, где проходит конференция доноров международной помощи для Украины.

«Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения, — сообщила фон дер Ляйен. — Мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов. Ее цель не только определить, где и что заморожено, но и понять, каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины».

«Поэтому это не тривиальная задача с юридической точки зрения, предстоит проделать еще большую работу, чтобы достичь этой цели [конфискации российских активов]. Очень важно помнить, мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для этого процесса», — сказала она.

В ходе конференции фон дер Ляйен несколько раз процитировала оценку Всемирного банка от начала сентября, согласно которой на восстановление Украины потребуется свыше €350 млрд. Эта сумма примерно соответствует заявленному ЕС и США объему замороженных активов России на их территории.

На конференции фон дер Ляйен также предложила создать на базе Еврокомиссии секретариат международной платформы по распределению средств на восстановление Украины.

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