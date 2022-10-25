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14:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Риши Сунак стал британским премьер-министром

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром. Ему поручено сформировать новое правительство. Ранее король официально принял отставку Лиз Трасс.

Источник: AFP 2022

После встречи с Карлом III Риши Сунак выступает на Даунинг-стрит с обращением к жителям Великобритании. Он заявил, что новый кабмин Британии сосредоточится на решении экономических проблем, правительство для этого готово принимать «сложные решения».

Вчера, 24 октября, экс-министр финансов Риши Сунак набрал необходимое число голосов коллег-парламентариев и стал лидером Консервативной партии Великобритании. Лидер палаты общин Пенни Мордонт не получила нужное число голосов, экс-премьер-министр Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на должность.

В июле Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьера Соединенного Королевства из-за несогласия членов кабинета министров с политикой господина Джонсона и их ухода. В сентябре на должность избрали Лиз Трасс, однако она отработала 45 дней и ушла в отставку.

Это произошло из-за ее плана по экономическому развитию, который привел к обвалу рынков и фунта.

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