Риши Сунак стал британским премьер-министром

После встречи с Карлом III Риши Сунак выступает на Даунинг-стрит с обращением к жителям Великобритании. Он заявил, что новый кабмин Британии сосредоточится на решении экономических проблем, правительство для этого готово принимать «сложные решения».
Вчера, 24 октября, экс-министр финансов Риши Сунак набрал необходимое число голосов коллег-парламентариев и стал лидером Консервативной партии Великобритании. Лидер палаты общин Пенни Мордонт не получила нужное число голосов, экс-премьер-министр Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на должность.
В июле Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьера Соединенного Королевства из-за несогласия членов кабинета министров с политикой господина Джонсона и их ухода. В сентябре на должность избрали Лиз Трасс, однако она отработала 45 дней и ушла в отставку.