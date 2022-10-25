Премьер Норвегии выступил против изоляции России

«В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», — сказал премьер.
По мнению Стёре, отсутствие диалога ослабляет возможность достижения мирного урегулирования. Нынешнюю политическую ситуацию он назвал самой сложной со времен Второй мировой войны.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россию невозможно изолировать от всего мира. По его словам, политика сдерживания и ослабления нашей страны — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, подчеркивал глава государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.