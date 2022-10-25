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15:42 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер Норвегии выступил против изоляции России

МУРМАНСК, 25 окт — РИА Новости. Западу нужно не изолироваться от России, а общаться с ней напрямую, заявил в парламенте премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, слова которого приводит телекомпания NRK.

Источник: © РИА Новости

«В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», — сказал премьер.

По мнению Стёре, отсутствие диалога ослабляет возможность достижения мирного урегулирования. Нынешнюю политическую ситуацию он назвал самой сложной со времен Второй мировой войны.

Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россию невозможно изолировать от всего мира. По его словам, политика сдерживания и ослабления нашей страны — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, подчеркивал глава государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

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