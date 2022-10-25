В Раде заявили о невозможности экспорта электроэнергии в ЕС

Ранее в министерстве энергетики сообщили, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами.
«Массированные ракетные обстрелы повредили около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня — это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям. Эти подстанции обеспечивали транзит электроэнергии», — приводит слова Геруса Telegram-канал Верховной рады.
Он отметил, что Украина не испытывает дефицита генерации электрической энергии и определенные объемы могла бы импортировать для дополнительной стабилизации энергосистемы, но из-за поврежденных сетей есть временный дефицит у конечных потребителей.
В свою очередь, генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что с начала спецоперации РФ на территории страны, из-за атак на объекты электроэнергетики больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области, там ударам подверглись восемь объектов, шесть объектов — во Львовской области, пять в Винницкой, четыре в Сумской, четыре в Харькове и столько же в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.