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Спецоперация на Украине
16:02 (мск), источник: © РИА Новости

В Раде заявили о невозможности экспорта электроэнергии в ЕС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. На Украине разрушениям подверглись порядка 40% сетей и подстанций энергоструктуры, из-за чего экспорт электроэнергии в страны ЕС невозможен, заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус.

Источник: © РИА Новости

Ранее в министерстве энергетики сообщили, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами.

«Массированные ракетные обстрелы повредили около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня — это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям. Эти подстанции обеспечивали транзит электроэнергии», — приводит слова Геруса Telegram-канал Верховной рады.

Он отметил, что Украина не испытывает дефицита генерации электрической энергии и определенные объемы могла бы импортировать для дополнительной стабилизации энергосистемы, но из-за поврежденных сетей есть временный дефицит у конечных потребителей.

В свою очередь, генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что с начала спецоперации РФ на территории страны, из-за атак на объекты электроэнергетики больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области, там ударам подверглись восемь объектов, шесть объектов — во Львовской области, пять в Винницкой, четыре в Сумской, четыре в Харькове и столько же в Киеве.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

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