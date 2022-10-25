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16:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Премьер Италии призвала Запад не поддаваться на «энергетический шантаж» Путина

Запад не должен поддаваться на «энергетический шантаж» со стороны российского президента Владимира Путина, чтобы не усугубить существующие проблемы. С таким призывом выступила новый итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, цитату приводит РБК.

Источник: AP 2022

«Те, кто считает, что свободу Украины можно обменять на наше спокойствие, ошибаются. Поддаться путинскому шантажу в сфере энергетики — это не решение проблемы, а ее усугубление», — подчеркнула она.

Политик пояснила, что если западные страны поддадутся, в дальнейшем им придется снова и снова сталкиваться с шантажом.

При этом Италия и дальше будет частью Запада и его системы союзов, поскольку она — одна из «колыбелей западной цивилизации и ее системы ценностей — свободы, равенства и демократии».

Пока что Евросоюз отказался от введения потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками, как писал Bloomberg 18 октября. Во избежание резких колебаний цен на газ Еврокомиссия предложит странам блока совместные закупки.

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