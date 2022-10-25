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18:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назвал недостаточными темпы решения проблем спецоперации

Президент России Владимир Путин провел первое заседание координационного совета по обеспечению войск. На нем он сказал, что нужно «более быстрыми темпами» решать вопросы, связанные с обеспечением спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — сказал президент.

Президент призвал обновить все «административные процедуры». Для этого он считает необходимым координировать работу всех структур. «Причем самой разной направленности — и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами РФ. Именно для этого, собственной говоря, и создан координационный совет», — заявил он. Президент также поручил Минфину выработать меры поддержки регионов.

Владимир Путин заявил о необходимости иметь «четкий план» для обеспечения сил, участвующих в боевых действиях. Для этого, по словам президента, нужно ориентироваться на реальную ситуацию, а не на ранее установленные нормативы. «Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях», — считает президент. Он подчеркнул, что эти нормативы нужно менять или приспосабливать «без всякого нарушения закона».

По мнению президента, в России должны появляться новые производители по обеспечению нужд военных. На том же совете премьер-министр Михаил Мишустин предложил задействовать всю легкую промышленность в производстве военной экипировки.

Анастасия Ларина

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