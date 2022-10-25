Путин назвал недостаточными темпы решения проблем спецоперации

«Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — сказал президент.
Президент призвал обновить все «административные процедуры». Для этого он считает необходимым координировать работу всех структур. «Причем самой разной направленности — и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами РФ. Именно для этого, собственной говоря, и создан координационный совет», — заявил он. Президент также поручил Минфину выработать меры поддержки регионов.
Владимир Путин заявил о необходимости иметь «четкий план» для обеспечения сил, участвующих в боевых действиях. Для этого, по словам президента, нужно ориентироваться на реальную ситуацию, а не на ранее установленные нормативы. «Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях», — считает президент. Он подчеркнул, что эти нормативы нужно менять или приспосабливать «без всякого нарушения закона».
По мнению президента, в России должны появляться новые производители по обеспечению нужд военных. На том же совете премьер-министр Михаил Мишустин предложил задействовать всю легкую промышленность в производстве военной экипировки.