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18:35 (мск), источник: © РИА Новости

Собянин: ряд регионов России включились в строительство военных сооружений

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ряд регионов РФ включились в строительство военных сооружений и содействие министерству обороны, заявил глава комиссии госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление», мэр Москвы Сергей Собянин.

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Источник: © РИА Новости

«Четвертое направление, в котором мы работаем — это совместное действие по поддержке оборонно-промышленного комплекса, оказание содействия в развертывании дополнительных объемов по производству всего, что нужно армии. Еще одно направление — это строительство военных сооружений и содействие министерству обороны. Ряд субъектов также включились в данную работу», — сказал Собянин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, мероприятие организовано в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Доклады в рамках заседания координационного совета были представлены президенту впервые. Путин объявил о его создании на заседании Совбеза РФ 19 октября. Президент тогда отметил, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система госуправления, поэтому необходимо продолжить работу по совершенствованию координации.

Уже 21 октября Путин подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры — принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами.

Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

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