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18:41 (мск), источник: Российская газета

«Нужно увеличить производство экипировки, подключить все мощности легкой промышленности». Главное с заседания совета по обеспечению нужд СВО

На заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил в ходе специальной военной операции президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости современного снаряжения для бойцов. В материале «РГ» — главное, что сказали глава государства и другие участники, выступившие в открытой части.

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Источник: Российская газета

Заявления Владимира Путина:

— необходимы более высокие темпы работы и предельно реалистичная оценка ситуации в целом. Нормативы необходимо менять или приспосабливать, ориентируясь на реальные потребности в различных сферах;.

— нужна широкая и глубокая координация между экономическим, силовым блоком и регионами;.

— производители для нужд СВО должны получать обратную связь от тех, для кого они работают. Это же касается и членов совета;.

— снаряжение, специальные средства, другое оборудование для СВО должны быть не просто в наличии, должны быть современными, удобными, эффективными;.

— должны появиться производители, готовые эффективно работать в новом формате.

Заявления премьера-министра Михаила Мишустина, который возглавил совет:

— в рамках работы совета проблемами инфраструктуры и медобеспечения займутся вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин;.

— необходимо в полномасштабном объеме запустить производство экипировки и обмундирования для военных. Важно подключить все мощности легкой промышленности;.

— средства на закупку обмундирования для участников СВО, а также средства для выплаты жалования мобилизованным выделены;.

— на горячую линию по мобилизации поступило 1,5 млн звонков.

Заявления мэра Москвы, главы комиссии госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» Сергея Собянина:

— большинство регионов приняли меры по социальной поддержке семьей мобилизованных — это освобождение от оплаты в детских садах, продленках, кружках, секциях и многое другое;.

— женам призванных на службу по частичной мобилизации помогут с поиском работы и повышением квалификации;.

— в большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности ведется планово, в Белгородской области требуются дополнительные меры реагирования;.

— около 60 тыс. мест для мобилизованных граждан обустроено с помощью субъектов Федерации.

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