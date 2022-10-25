«Нужно увеличить производство экипировки, подключить все мощности легкой промышленности». Главное с заседания совета по обеспечению нужд СВО

— необходимы более высокие темпы работы и предельно реалистичная оценка ситуации в целом. Нормативы необходимо менять или приспосабливать, ориентируясь на реальные потребности в различных сферах;.
— нужна широкая и глубокая координация между экономическим, силовым блоком и регионами;.
— производители для нужд СВО должны получать обратную связь от тех, для кого они работают. Это же касается и членов совета;.
— снаряжение, специальные средства, другое оборудование для СВО должны быть не просто в наличии, должны быть современными, удобными, эффективными;.
— должны появиться производители, готовые эффективно работать в новом формате.
— в рамках работы совета проблемами инфраструктуры и медобеспечения займутся вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин;.
— необходимо в полномасштабном объеме запустить производство экипировки и обмундирования для военных. Важно подключить все мощности легкой промышленности;.
— средства на закупку обмундирования для участников СВО, а также средства для выплаты жалования мобилизованным выделены;.
— на горячую линию по мобилизации поступило 1,5 млн звонков.
— большинство регионов приняли меры по социальной поддержке семьей мобилизованных — это освобождение от оплаты в детских садах, продленках, кружках, секциях и многое другое;.
— женам призванных на службу по частичной мобилизации помогут с поиском работы и повышением квалификации;.
— в большинстве регионов работа по реагированию на угрозы безопасности ведется планово, в Белгородской области требуются дополнительные меры реагирования;.
— около 60 тыс. мест для мобилизованных граждан обустроено с помощью субъектов Федерации.