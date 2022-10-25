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Спецоперация на Украине
21:40 (мск), источник: РБК

В Совбезе России призвали к «десатанизации» Украины

В ходе военной операции стала очевидной необходимость «десатанизации» Украины, заявил «Аргументам и фактам» помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов. Власти Киева с помощью «психотехнологий» превратили страну в «тоталитарную гиперсекту», заявил он.

Источник: Reuters

Он объяснил, что с 1990-х годов на Украине множилось число приверженцев религиозных сект, толчком для развития которых стала смена власти в 2014 году. Тогда перед «посаженными Вашингтоном во властные кресла» политиками была поставлена задача «переформатировать умы украинских граждан» и «запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм», убежден чиновник.

«Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей», — говорит Павлов.

Он отмечает, что бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов — неопятидесятник, экс-премьер Арсений Яценюк — хаббардист и саентолог (некоторые саентологические материалы в России включены в список экстремистских).

Бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука он называет любавичскими хасидами.

По словам Павлова, именно адепты нетрадиционных религиозных течений проявляли наибольшую жестокость в Донбассе. «Кстати, националистические формирования типа “Азова”, “Айдара” (признаны в России экстремистскими и запрещены), “Торнадо”, “Кракена” и прочих в открытую используют рунический трезубец и черное солнце — символы оккультных практик СС. Рядом с богохульными изображениями Христа и Богородицы наколоты портреты Гитлера и Бандеры, а также символ сатанистов Бафомет», — пишет он в своей статье.

Павлов отмечает, что «сатанизм» поддерживают украинские власти. Он назвал метким слова главы Чечни Рамзана Кадырова о неизбежности «полной дешайтанизации» Украины.

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