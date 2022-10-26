02:29 (мск), источник: Известия
Переселенцам из ДНР и ЛНР предложили выдавать жилье
Беженцам из присоединенных к России территорий — ДНР, ЛНР и Запорожской области — предложили предоставлять жилье на условиях социального найма. Квартиры можно покупать у девелоперов на первичном рынке недвижимости, а также на вторичном, сказано в письме зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой и члена комитета Александра Якубовского вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. С копией документа ознакомились «Известия».