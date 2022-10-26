Додон рассказал о возможности ввода войск НАТО в Молдавию

«В 2016—2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял», — пояснил Додон.
По его словам, если власти захотят воспользоваться этим сценарием, то им проще обратиться в КС, а не начинать процедуру пересмотра конституции, которая занимает минимум полгода. К тому же правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить основной закон республики, подчеркнул собеседник агентства.
«Они просто понимают, что народ будет категорически против. В этом случае социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено этим вторжением войск иностранного государства и тогда власти останутся считанные часы», — заключил экс-президент.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям с западным военным блоком. Опросы общественного мнения показывают, что более 60 процентов населения республики против вступления в НАТО.