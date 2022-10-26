На Украине заявили о сигнале США для Путина

«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — высказался собеседник газеты.
Другой источник заявил, что Киев опасается вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом бывшего президента Дональда Трампа.
«Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо», — сказал высокопоставленный украинский чиновник.
Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии. Позже конгрессмены-демократы отозвали письмо.
Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза сенаторы его оправдали. В 2019 году демократы подозревали американского лидера в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что лишь призвал Киев бороться с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения.