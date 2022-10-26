Загадочная стела майя обнаружена в Мексике Это редкий памятник, рельефные изображения на котором имеются с обеих сторон
Фоторепортажи
8ЧП на Крымском мосту
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
11:52 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине заявили о сигнале США для Путина

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Киев увидел в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта сигнал для Владимира Путина, пишет Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — высказался собеседник газеты.

Другой источник заявил, что Киев опасается вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом бывшего президента Дональда Трампа.

«Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по конфликту будут разными, это ожидаемо», — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Газета подчеркнула, что письмо усугубляет растущее беспокойство Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона на фоне заявлений, что Штаты сократят помощь в случае победы республиканцев на предстоящих в ноябре выборах в конгресс.

Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии. Позже конгрессмены-демократы отозвали письмо.

Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза сенаторы его оправдали. В 2019 году демократы подозревали американского лидера в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что лишь призвал Киев бороться с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад благословил Киев на ядерную провокацию
'Обратного пути нет'. Что происходит под Херсоном
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
На Купянском направлении уничтожено до 500 украинских военных
ВС РФ уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом ВСУ
На Украине заявили о сигнале США для Путина
Politico: военная тактика Суровикина доказала свою эффективность
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирТрамп Дональд