В МИДе заявили, что реакция США подтвердила опасения по «грязной бомбе»

«Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Воронцов допустил, что Киев и западные страны рассчитывают, что после обвинения России «будет раскручена антироссийская кампания с целью подрыва доверия к Москве и ее изоляции на международной арене».
«Но эти планы не пройдут», — заверил замглавы российской делегации.
Американский представитель на заседании комитета Брюс Тернер ранее назвал заявления России о провокации с «грязной бомбой» «еще одним случаем дезинформации». По его словам, Москва «создает предлог для применения тактического оружия».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главами оборонных ведомств Турции, Франции и Британии заявил о планах Украины совершить провокацию с «грязной бомбой».
Киев отверг обвинения и пригласил специалистов МАГАТЭ для инспекции, в ходе которой эксперты проверят два украинских ядерных объекта.
Глава Пентагона Ллойд Остин 24 октября сообщил, что поговорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил «ложные обвинения России в подготовке Украины к использованию “грязной бомбы”.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подход Пентагона несерьезным и непозволительным. Постоянный представитель при ООН Василий Небензя предупредил, что если Украина применит «грязную бомбу», то Россия воспримет это в качестве акта «ядерного терроризма».