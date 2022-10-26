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08:16 (мск), источник: РБК

В МИДе заявили, что реакция США подтвердила опасения по «грязной бомбе»

Слова представителя США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердили опасения России, что после провокации Киева с «грязной бомбой», Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Источник: Reuters

«Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Воронцов допустил, что Киев и западные страны рассчитывают, что после обвинения России «будет раскручена антироссийская кампания с целью подрыва доверия к Москве и ее изоляции на международной арене».

«Но эти планы не пройдут», — заверил замглавы российской делегации.

Он подчеркнул, что Россия предупредила мировое сообщество и требует от Украины и Запада прекратить «раскачивать ядерную лодку».

Американский представитель на заседании комитета Брюс Тернер ранее назвал заявления России о провокации с «грязной бомбой» «еще одним случаем дезинформации». По его словам, Москва «создает предлог для применения тактического оружия».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главами оборонных ведомств Турции, Франции и Британии заявил о планах Украины совершить провокацию с «грязной бомбой».

Киев отверг обвинения и пригласил специалистов МАГАТЭ для инспекции, в ходе которой эксперты проверят два украинских ядерных объекта.

Глава Пентагона Ллойд Остин 24 октября сообщил, что поговорил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил «ложные обвинения России в подготовке Украины к использованию “грязной бомбы”.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подход Пентагона несерьезным и непозволительным. Постоянный представитель при ООН Василий Небензя предупредил, что если Украина применит «грязную бомбу», то Россия воспримет это в качестве акта «ядерного терроризма».

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