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10:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство одобрило законопроект о признании ветеранами добровольцев

Правительство составило положительное заключение на законопроект о признании добровольцев, участвующих в вооруженных конфликтах, ветеранами боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства», — говорится в сообщении.

В марте президент Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. В августе статус ветерана боевых действий был распространен на врачей и гражданский персонал армии. Ветеранами также были признаны сотрудники ФСБ, участвующие в боевых действиях.

Пенсии для ветеранов боевых действий увеличиваются на 32%. Для них предусмотрены налоговые льготы, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, государственных пошлин и при пользовании общественным транспортом. Они могут претендовать на улучшение жилищных условий. Им полагается предоставление путевок в санаторий и льготное поступление в вузы.

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Анастасия Ларина

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