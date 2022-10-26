Правительство одобрило законопроект о признании ветеранами добровольцев

«Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, получат статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими Вооруженных сил России. Законопроект об этом получил положительное заключение правительства», — говорится в сообщении.
В марте президент Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. В августе статус ветерана боевых действий был распространен на врачей и гражданский персонал армии. Ветеранами также были признаны сотрудники ФСБ, участвующие в боевых действиях.
Пенсии для ветеранов боевых действий увеличиваются на 32%. Для них предусмотрены налоговые льготы, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, государственных пошлин и при пользовании общественным транспортом. Они могут претендовать на улучшение жилищных условий. Им полагается предоставление путевок в санаторий и льготное поступление в вузы.