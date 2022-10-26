Politico: российские войска стали более слаженными под командованием Суровикина

По словам офицера британской разведки, тактика генерала Суровикина уже показала свою эффективность в Сирии. «Его военная тактика полностью нарушает правила ведения войны, но, к сожалению, она доказала свою эффективность в Сирии», — сказал Politico высокопоставленный офицер британской военной разведки.
Издание ссылается на доклад Human Rights Watch, в котором говорится, что в Сирии Россия в основном использовала стратегию ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Организация отмечает сходство этой стратегии с ведением боевых действий в Чечне.
Генерал Суровикин был назначен командующим войсками спецоперации на Украине 8 октября. 10 октября и 11 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по Украине. Минобороны назвало целями обстрелов объекты военного управления и системы энергетики. По оценке украинских властей, в результате была повреждена почти треть энергетических объектов.