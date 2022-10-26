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11:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Politico: российские войска стали более слаженными под командованием Суровикина

После назначения генерала Сергея Суровикина командующим войсками спецоперации на Украине, российская армия показывает больше тактической слаженности. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков.

Спецоперация на Украине
Источник: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам офицера британской разведки, тактика генерала Суровикина уже показала свою эффективность в Сирии. «Его военная тактика полностью нарушает правила ведения войны, но, к сожалению, она доказала свою эффективность в Сирии», — сказал Politico высокопоставленный офицер британской военной разведки.

Издание ссылается на доклад Human Rights Watch, в котором говорится, что в Сирии Россия в основном использовала стратегию ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Организация отмечает сходство этой стратегии с ведением боевых действий в Чечне.

Генерал Суровикин был назначен командующим войсками спецоперации на Украине 8 октября. 10 октября и 11 октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по Украине. Минобороны назвало целями обстрелов объекты военного управления и системы энергетики. По оценке украинских властей, в результате была повреждена почти треть энергетических объектов.

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Анастасия Ларина

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