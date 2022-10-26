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15:42 (мск), источник: ТАСС

Брошенные активы, войска США у границ и трибунал над Киевом. Главные темы брифинга Пескова

Судьба брошенных активов на территории новых российских регионов, обеспечение безопасности РФ в свете появления новых американских сил вблизи границ России, трибунал над преступниками из Киева, а также место любви к отечеству в стратегии национальной безопасности стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О встречах Путина

Президент работает в Кремле. Помимо рутинных встреч, в режиме видеоконференции Путин проведет встречу с органами безопасности и спецслужб стран СНГ.

Затем запланировано оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

Вечером президент будет готовиться к участию в заседании Валдайского клуба. Обширное выступление запланировано на 27 октября, модератором будет Федор Лукьянов. По традиции Путин ответит на вопросы участников форума.

О брошенных Украиной активах на территории новых регионов РФ

«Что этим вопросом [правительству] придется заниматься, это однозначно». Брошенные активы «предстоит запускать, активировать — значит, кому-то придется брать их на свой баланс».

После воссоединения Крыма с Россией «всем было предложено заявить свои права и переоформить, кто-то это сделал». «Так что прецеденты есть и они функционируют».

«В любом случае у активов есть собственники, и они все имеют право по российским законам заявить свои права на тот или иной актив», но «исходя из того, что это территория Российской Федерации».

О проблемах с экипировкой у мобилизованных

«Проблемы имели место и имеют место до сих пор отчасти». Но «принимаемые энергичные меры уже дают первые положительные результаты». В частности, мобилизованных экипировкой уже снабжают регионы. «Меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы».

«Создан консультационный совет, вчера было заседание», проблемам с экипировкой, в частности, были посвящены «ремарки президента». В рамках совета этим занимается вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

О «грязной бомбе»

«Шаги Россия будет предпринимать энергичные, мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе», «что на Украине ведется подготовка к такой террористической диверсии». Москва рассчитывает на активные действия мирового сообщества «в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима».

«Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать этот диалог».

О размещении дивизий США в Румынии

«Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас». Это учитывается «при обеспечении нашей собственной безопасности». В любом случае размещение американских солдат «не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности» в регионе.

Об учениях стратегических сил

«Мы проинформируем вас в соответствующее время», будет ли Путин наблюдать за ними.

О приезде в РФ лидеров Азербайджана и Армении.

«Мы уже говорили, что такая трехсторонняя встреча готовится, она состоится». Будет ли она 31 октября в Сочи, «по месту и по времени мы вас своевременно сориентируем».

О контактах с Лондоном

Поздравление новому британскому премьеру Риши Сунаку не направлялось: «Британия относится к категории недружественных стран, так что нет».

О поддержке импорта топлива из Белоруссии

«Мы осуществляем очень активное взаимодействие в рамках Союзного государства, Белоруссия — наш ближайший партнер и союзник, в том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики».

О трибунале над киевским режимом

«Он должен быть в перспективе. Все эти издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными».

О приговоре американской баскетболистке Грайнер

«Решения суда мы не комментируем». «Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности и информационной тишины».

О вере и любви к отечеству в стратегии нацбезопасности

«Посылы патриарха всегда носят очень глубокий, глубинный характер, поэтому они не могут быть предметом для сиюминутной реакции [на брифинге]. Они подлежат глубокому обсуждению, прежде чем будет сформулирована позиция».

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