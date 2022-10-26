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14:29 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны Украины признали замедление темпов контрнаступления

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что темпы контрнаступления ВСУ на юге страны замедлились.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Первым этапом было остановить продвижение российской стороны, вторым — стабилизировать линию фронта. Сейчас мы находимся на третьем этапе контрнаступления», — сказал он в опубликованном в среду интервью телеканалу NHK.

«Темпы контрнаступления замедлились на юге» — признал Резников, выразив надежду, что ВСУ смогут «добиться результатов до наступления зимы, когда мобильность войск снизится».

Он также утверждал, что у Киева «есть реалистичный план освобождения всех территорий». В первую очередь, по его словам, это касается Херсонской области.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях в конце сентября прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. После этого президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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