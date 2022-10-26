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17:06 (мск), источник: © РИА Новости

Замминистра обороны опроверг разговор с депутатом Останиной об отсрочках

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков заявил журналистам, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной «ни сегодня, ни вчера».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее в среду Останина объявила в своем Telegram-канале, что созвонилась с Панковым по поводу изменений в директиву Генштаба ВС РФ, касающихся освобождения от частичной мобилизации отцов двух детей, чьи жены находятся как минимум на 22-й неделе беременности.

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Н. Останиной ни сегодня, ни вчера не было», — сказал Панков.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «незамедлительно реагировать на каждый сигнал».

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