Сенат Польши принял резолюцию о признании властей России «террористическим режимом»

Согласно размещенной на сайте Сената информации, в голосовании приняли участие 85 сенаторов. Все выступили в поддержку резолюции, осуждающей действия России на Украине.
Также Сенат призвал международное сообщество оказать всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине, и выразил благодарность польскому народу и правительству за помощь украинским беженцам.
Резолюция Сената является символической, ни к чему не обязывающей формой парламентского выражения мнения о текущих внутренних или внешних событиях. Она не является нормативным актом. Как правило, такие резолюции призваны либо поддержать действия правительства, либо обратить внимание властей на какую-то проблему.