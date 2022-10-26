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17:07 (мск), источник: ТАСС

Сенат Польши принял резолюцию о признании властей России «террористическим режимом»

ВАРШАВА, 26 октября. /ТАСС/. Верхняя палата польского парламента (Сенат) в среду приняла резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом».

Согласно размещенной на сайте Сената информации, в голосовании приняли участие 85 сенаторов. Все выступили в поддержку резолюции, осуждающей действия России на Украине.

Также Сенат призвал международное сообщество оказать всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине, и выразил благодарность польскому народу и правительству за помощь украинским беженцам.

Резолюция Сената является символической, ни к чему не обязывающей формой парламентского выражения мнения о текущих внутренних или внешних событиях. Она не является нормативным актом. Как правило, такие резолюции призваны либо поддержать действия правительства, либо обратить внимание властей на какую-то проблему.

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