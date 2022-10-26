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17:46 (мск), источник: © РИА Новости

США ввели санкции против Игоря Чайки, Шора и Жасмин

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. США объявили о новых санкциях против граждан и компаний из России, сообщает минфин.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованных дополнений к санкционному списку, в него попали АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие. Кроме того, в список добавили певицу Жасмин — Сару Шор, ее супруга Илана Шора, его партию из Молдавии и Игоря Чайку.

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