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22:27 (мск), источник: ТАСС

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина о диалоге

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил в среду украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о послании от президента России Владимира Путина о возможном диалоге между Москвой и Киевом.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — сказал Сисоку Эмбало. Видеозапись совместной пресс-конференции двух президентов размещена в Telegram-канале украинского лидера.

По словам президента Гвинеи-Бисау, он видит себя «носителем определенных импульсов, которые способствуют налаживанию отношений» России и Украины. «Я сказал в разговоре с Путиным, и таким мое видение остается после встречи с президентом Зеленским, что, если Африка как континент может приложить свои усилия для урегулирования этого конфликта, я готов, это одна из целей, почему я приехал», — добавил он.

Сисоку Эмбало посетил во вторник Москву, где встретился с Путиным. Президент Гвинеи-Бисау заявил российскому коллеге о готовности содействовать диалогу Москвы и Киева, отметив, что африканские страны заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.

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