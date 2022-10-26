Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина о диалоге

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — сказал Сисоку Эмбало. Видеозапись совместной пресс-конференции двух президентов размещена в Telegram-канале украинского лидера.
По словам президента Гвинеи-Бисау, он видит себя «носителем определенных импульсов, которые способствуют налаживанию отношений» России и Украины. «Я сказал в разговоре с Путиным, и таким мое видение остается после встречи с президентом Зеленским, что, если Африка как континент может приложить свои усилия для урегулирования этого конфликта, я готов, это одна из целей, почему я приехал», — добавил он.
Сисоку Эмбало посетил во вторник Москву, где встретился с Путиным. Президент Гвинеи-Бисау заявил российскому коллеге о готовности содействовать диалогу Москвы и Киева, отметив, что африканские страны заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.