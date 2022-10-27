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02:26 (мск), источник: © РИА Новости

Небензя указал на попытку Запада расширить компетенцию Секретариата ООН

ООН, 27 окт — РИА Новости. США, Германия, Великобритания и Франция, пытаясь поручить Секретариату ООН расследование сюжета с якобы иранскими беспилотниками на Украине, добиваются искусственного расширения компетенций органа, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

Источник: AP 2022

Страны Запада утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники на Украине. Москва и Тегеран опровергли обвинения. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе беспилотниками.

Как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни набором экспертов для расследований.

Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генсек и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.

«Действия западных делегаций, которые требуют от Секретариата проведения расследования сюжета с дронами, создает исключительно опасный прецедент для работы ООН. С правовой точки зрения, они добиваются искусственного расширения компетенции Секретариата и придания ему несвойственных функций за счет вторжения в прерогативы Совета безопасности», — сказал Небензя.

По его словам, такой подход не отвечает базовым принципам функционирования ООН, включая принципы разделения компетенций между ее главными органами и их специализацией.

«Противоречит он и логике. Если за вопросы существа и политики будет самолично отвечать Секретариат и решать их по заказу отдельных государств-членов, то зачем тогда вообще нужны коллегиальные органы Совет безопасности и Генассамблея?» — задал вопрос Небензя.

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