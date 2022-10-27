Сечин назвал «зеленую» политику причиной энергокризиса

«Накопленный недостаток инвестиций, а также отказ от российских углеводородов приводят к острому дефициту энергоресурсов и росту цены, раскручивая инфляционную спираль по всему миру. При этом ведущие европейские энергетические компании, несмотря на разразившийся в регионе энергетический кризис, под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль», — сказал Сечин (цит. по «РИА Новости»).
По его словам, Shell уже сообщила о полном прекращении геологоразведки в новых бассейнах к 2025 г., а Eni планирует увеличить объем добычи газа до 60% в 2030 г. и до 90% — к 2040 г., сократив при этом добычу нефти до минимумов.
В результате волатильность на энергорынке, которая наблюдалась в течение последних лет, стала беспредельной.
Глава «Роснефти» также сообщил, что санкционное давление США достигло кульминации и привело к «диверсионной деятельности». В качестве примера он привел произошедшее на двух газопроводах «Северный поток» в конце сентября, когда на двух линиях были обнаружены утечки. Ранее в Кремле назвали это ЧП «актом государственного терроризма» и обвинили в этом киевский режим. Однако сильнее всего от санкционной политики Запада пострадала сама Европа, которая лишилась возможности диверсифицировать поставки энергоресурсов.
При этом 26 августа, по данным биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за 1000 куб. м впервые с 8 марта. Это произошло незадолго до того, как «Газпром» приостановил работу последней турбины «Северного потока» для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Энергетический кризис в Европе может затянуться на несколько зим из-за сокращения поставок топлива из России, говорил в конце августа глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден.