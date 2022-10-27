Дума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Авторами законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды выступили около 400 депутатов Госдумы, включая спикера палаты Вячеслава Володина. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.
Соответствующие поправки предлагается внести в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ».
Документ также предусматривает введение механизма, ограничивающего доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах.
Как отмечается в пояснительной записке, механизм позволит ограничить доступ детей к запрещенной к распространению среди них информационной продукции в теле- и радиопрограммах, просмотр или прослушивание которых осуществляется исключительно на платной основе.
Так, устанавливается требование вводить коды или совершать иные действия для подтверждения возраста пользователя.
Кроме того, запрет распространять информацию, наносящую вред здоровью и развитию детей, предлагается также установить и на аудиовизуальных сервисах. Помимо этого, предлагается запретить выдачу прокатного удостоверения на фильм в случае, если он содержит материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение о запрете пропаганды ЛГБТ принимается исключительно в интересах России и россиян. «У нас есть традиции, у нас есть совесть, у нас есть понимание, что нам надо думать о детях, семьях, стране, сохранять то, что нам передали родители. В мире происходит трагедия большая. Ее навязывают, мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей, тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма, наша страна борется с этим», — сказал он. Председатель Думы подчеркнул, что во втором чтении депутаты могут рассмотреть поправки, ужесточающие предложенные нормы, если они поступят.
Госдума на заседании в четверг также приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди детей и взрослых.
Изменения вносятся в статью 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). За ЛГБТ-пропаганду среди детей максимальный штраф составит 5 млн рублей (за данную деятельность в интернете). За пропаганду среди взрослых предлагается ввести максимальный штраф до 4 млн рублей.
Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди несовершеннолетних, которая выражается «в распространении информации или публичных действиях», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 2 млн рублей. За аналогичную пропаганду в интернете или СМИ предлагается для граждан установить штраф от 200 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 2 млн до 5 млн рублей.
Административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых могут составить до 4 млн рублей.
Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, которая выражается «в распространении информации или публичных действиях», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.
За аналогичную пропаганду в интернете или СМИ предлагается для граждан установить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей. Иностранцев за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых, в том числе в интернете, предлагается наказывать штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с последующим выдворением из РФ. За аналогичное деяние, касающееся несовершеннолетних, предлагается ввести штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны.
Штрафы за пропаганду педофилии
Законопроектом также предлагается ввести административную ответственность за пропаганду педофилии в России. Так, за пропаганду педофилии, в том числе за распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей. За пропаганду педофилии в интернете или СМИ для граждан предусмотрен штраф от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для должностных лиц наказание составит от 800 тыс. до 2 млн рублей, для юрлиц — от 4 млн до 10 млн рублей.
Иностранцам за пропаганду педофилии в РФ будет грозить административный штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны. Если же иностранец пропагандирует педофилию в интернете или СМИ, то штраф составит от 400 тыс. до 800 тыс. рублей с последующим выдворением за рубеж. Также возможно наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
Штраф за пропаганду смены пола среди детей
Также законопроектом предлагается ввести штраф за распространение в интернете или СМИ информации, которая может вызвать желание сменить пол у несовершеннолетних. Так, за распространение такой информации, если это не подпадает под уголовно наказуемое деяние, предлагается установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц. За распространение аналогичной информации в интернете предлагается ввести административный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. до 400 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 млн до 4 млн рублей для юрлиц.
Если информацию, пропагандирующую смену пола, в РФ распространяет иностранец, штраф для него составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны. В случае распространения им таких данных в интернете штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с последующим выдворением из РФ. Также возможно наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
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