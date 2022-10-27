Климов заявил, что покинувшие Россию с начала СВО могут подпасть под закон об иноагентах

Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в четверг.
«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — сказал сенатор на пресс-конференции.
По его мнению, такой человек не сможет претендовать «на какие-то должности, госзаказы и так далее».
Он уточнил, что решение о включении в реестр иноагентов принимает Минюст. «Не я принимаю эти решения. Это определяет Минюст на основании целого ряда параметров, но, если человек оказался в этом списке, пусть потом не обижается», — сказал парламентарий.
Вместе с тем он призвал в каждом случае разбираться индивидуально, потому что есть те, что планировал выехать из России еще до начала СВО, например на лечение. «Но есть и случаи, которые прямо предусмотрены законом, которые требуют соответствующего законодательного реагирования. Например, гражданин получает повестку и вместо того, чтобы ехать в военкомат, берет рюкзачок, велосипед и едет совершенно в другую сторону. Это вообще преступление, которое предусматривается в том числе статьями Уголовного кодекса», — сказал Климов.
Он добавил, что есть «некоторое количество людей, которые труханули и решили где-нибудь что-нибудь переждать».