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13:00 (мск), источник: ТАСС

Климов заявил, что покинувшие Россию с начала СВО могут подпасть под закон об иноагентах

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россияне, покинувшие страну с началом специальной военной операции и частичной мобилизации, могут подпасть в некоторых случаях под действие норм закона о контроле за иноагентами.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в четверг.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — сказал сенатор на пресс-конференции.

По его мнению, такой человек не сможет претендовать «на какие-то должности, госзаказы и так далее».

Я бы не доверял им никакую работу в сфере государственной власти. Я бы рекомендовал за них не голосовать на любые должности. Я был бы крайне удивлен, если эти люди начнут преподавать в государственных вузах или школах.

Андрей Климов
глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

Он уточнил, что решение о включении в реестр иноагентов принимает Минюст. «Не я принимаю эти решения. Это определяет Минюст на основании целого ряда параметров, но, если человек оказался в этом списке, пусть потом не обижается», — сказал парламентарий.

Вместе с тем он призвал в каждом случае разбираться индивидуально, потому что есть те, что планировал выехать из России еще до начала СВО, например на лечение. «Но есть и случаи, которые прямо предусмотрены законом, которые требуют соответствующего законодательного реагирования. Например, гражданин получает повестку и вместо того, чтобы ехать в военкомат, берет рюкзачок, велосипед и едет совершенно в другую сторону. Это вообще преступление, которое предусматривается в том числе статьями Уголовного кодекса», — сказал Климов.

Он добавил, что есть «некоторое количество людей, которые труханули и решили где-нибудь что-нибудь переждать».

Конечно, эта гражданская позиция заслуживает общественного реагирования. Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что, если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, — это их большое заблуждение.

Андрей Климов​​​​​​​
глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ
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