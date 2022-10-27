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13:45 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал чудовищной ложью заявление, что Польша не была освобождена красноармейцами

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявление польских функционеров о том, что в 1945 году СССР не принес освобождения Польше.

Источник: РИА "Новости"

«Это ложь! Ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского Союза тогда погибли, граждан Российской Федерации [РСФСР], граждан других республик, которые тогда входили в состав Советского Союза, погибли, освобождая Польшу», — сказал представитель Кремля, комментируя в четверг в общении с представителями СМИ утверждение Института национальной памяти Польши, согласно которому солдаты Красной Армии не принесли в 1945 году освобождения этой стране.

Это чудовищная ложь, очередная попытка продолжать оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливать их, питая этой ложью и провоцируя этой ложью ненависть к русским.

Дмитрий Песков

Представитель Кремля выразил надежду, что «история покажет неправильность этого». «По-другому, наверное, невозможно к этой лжи относиться», — заключил Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к тому, что в Польше в четверг сносят еще четыре памятника Красной Армии.

Снос памятников

Памятники Красной армии одновременно сносят в четырех регионах Польши. Трансляцию демонтажа проводит в четверг Институт национальной памяти Польши.

Первый из них — памятник «Благодарности Красной армии» в местности Глубчицы Опольского воеводства был установлен в городском парке в 1945 году в память о красноармейцах, погибших за освобождение Польши от нацизма. Мемориал представляет собой обелиск, перед которым стоит советский солдат с автоматом. Вся композиция размещена на цоколе XIX века, который польские власти решили сохранить, чтобы создать в этом месте новый памятник.

Также в Опольском воеводстве в Бучине демонтируют памятник в сквере, установленный в память о 38 красноармейцах, которые в январе 1945 года погибли в боях за этот город. В 1950-е годы в этом месте была проведена эксгумация и останки перезахоронили на других кладбищах.

На севере Польши в местности Боболице Западнопоморского воеводства сносят построенный в 1945 году советскими солдатами обелиск с надписью на русском языке «Вечная слава нашим героям, погибшим в боях за свободу и независимость нашего отечества». Этот мемориал был установлен на шести могилах красноармейцев, останки которых были перенесены в 1952 году на кладбище в Кошалине.

В Свентокшиском воеводстве на юге Польши демонтируют мемориал с надписью: «Отсюда 12 января 1945 года в 4 часа утра войска 1-го Украинского фронта Советской Армии под командованием маршала Конева ураганным огнем начали зимнее наступление, в результате которого была освобождена Польша и нацизм был побежден. Слава непобедимой Советской Армии».

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