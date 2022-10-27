«Послание» Зеленскому, альтернативы Олимпиаде и памятники в Польше. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Помимо рутинных дел, у президента РФ Владимира Путина подготовка и затем участие в заседании клуба «Валдай» в Московской области. Это будет транслироваться в прямом эфире после 16:00 мск, модерировать сессию будет Федор Лукьянов. После объемного выступления глава государства ответит на вопросы участников сессии.
«Какого-то специфического послания нет, и об этом речи не шло». Президент Гвинеи-Бисау по своей инициативе предложил, что он «эту позицию Путина донесет до украинской стороны».
«Во время беседы, которая состоялась днями ранее в Москве, президент Путин информировал своего коллегу о том, как велись в марте месяце переговоры». «Он рассказал, что фактически был готов текст» соглашения, «сложный баланс был достигнут, и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров» и заявила о нежелании вести переговоры, затем закрепив это законодательно. «Президент подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и затем отказ от уже согласованных» параметров соглашения «произошел по указу Вашингтона».
«Сейчас Россия не меняет свои позиции» и готова защищать свои интересы за столом переговоров.
В условиях отстранения российских атлетов от международных турниров речь идет о «подготовке целой серии как внутрироссийских [соревнований], так и в формате тех организаций, где Россия имеет своих партнеров и союзников, с тем чтобы позволить нашим спортсменам не терять квалификацию».
«Над этим работает наш Минспорт».
«Естественно, о каких-то трактовках этого закона никакой позиции у нас нет, здесь высказано частное мнение» сенатора Андрея Климова.
О российском судне в районе инцидентов с «Северными потоками».
«Не располагаю информацией на этот счет».
Заявления Варшавы, что СССР не принес свободу полякам, — «это ложь, ложь чудовищная, потому что много граждан» Советского Союза, всех его республик, «тогда погибли, освобождая Польшу».
Снос памятников — «очередная попытка продолжать оболванивать поколение молодых поляков», «провоцируя ненависть к русским». «История, надеемся, покажет неправильность этого, а по-другому, наверное, невозможно к этой лжи относиться».