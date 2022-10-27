Кольца на стволах деревьев «рассказали» о космических излучениях Вероятнее всего, такой эффект оказывают зарождающиеся сверхновые
Фоторепортажи
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Главное
Спецоперация на Украине
15:44 (мск), источник: ТАСС

«Послание» Зеленскому, альтернативы Олимпиаде и памятники в Польше. Темы брифинга Пескова

Переданная президентом Гвинеи-Бисау позиция России о переговорах с Украиной, соревнования для российских атлетов и предлоги властей Польши для сноса памятников советским воинам стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О встречах

Помимо рутинных дел, у президента РФ Владимира Путина подготовка и затем участие в заседании клуба «Валдай» в Московской области. Это будет транслироваться в прямом эфире после 16:00 мск, модерировать сессию будет Федор Лукьянов. После объемного выступления глава государства ответит на вопросы участников сессии.

О «послании» Путина Зеленскому

«Какого-то специфического послания нет, и об этом речи не шло». Президент Гвинеи-Бисау по своей инициативе предложил, что он «эту позицию Путина донесет до украинской стороны».

«Во время беседы, которая состоялась днями ранее в Москве, президент Путин информировал своего коллегу о том, как велись в марте месяце переговоры». «Он рассказал, что фактически был готов текст» соглашения, «сложный баланс был достигнут, и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров» и заявила о нежелании вести переговоры, затем закрепив это законодательно. «Президент подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и затем отказ от уже согласованных» параметров соглашения «произошел по указу Вашингтона».

«Сейчас Россия не меняет свои позиции» и готова защищать свои интересы за столом переговоров.

Об альтернативах Олимпийским играм

В условиях отстранения российских атлетов от международных турниров речь идет о «подготовке целой серии как внутрироссийских [соревнований], так и в формате тех организаций, где Россия имеет своих партнеров и союзников, с тем чтобы позволить нашим спортсменам не терять квалификацию».

«Над этим работает наш Минспорт».

О подпадании уехавших россиян под закон об иноагентах

«Естественно, о каких-то трактовках этого закона никакой позиции у нас нет, здесь высказано частное мнение» сенатора Андрея Климова.

О российском судне в районе инцидентов с «Северными потоками».

«Не располагаю информацией на этот счет».

О сносе памятников советским воинам в Польше

Заявления Варшавы, что СССР не принес свободу полякам, — «это ложь, ложь чудовищная, потому что много граждан» Советского Союза, всех его республик, «тогда погибли, освобождая Польшу».

Снос памятников — «очередная попытка продолжать оболванивать поколение молодых поляков», «провоцируя ненависть к русским». «История, надеемся, покажет неправильность этого, а по-другому, наверное, невозможно к этой лжи относиться».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "В таком случае мы купим нефть у России. И не из-за геополитических соображений, а из-за наших собственных национальных интересов"
"Во время ужина "двадцатки" она показывала на меня пальцем, утверждала, что я преступник, поскольку, мол, служу преступному режиму"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий