Сенатор Климов объяснил свои слова о признании уехавших из России иноагентами

По словам Климова, он имел в виду, что попасть под действие закона могут люди, которые занимаются за границей политической деятельностью, поэтому это коснется небольшого числа людей.
«Я не имел в виду всех, кто куда-то там почему-то уехал. Я имел в виду, что если человек уехал за рубеж, находится там под иностранным влиянием и занимается там политической деятельностью, то с точки зрения закона, который вступит в силу с 1 декабря, неважно, где он находится — в России или за ее пределами, — но если он находится под иностранным влиянием, занимается политической деятельностью и так далее, то он может оказаться в числе иноагентов, но решает это Министерство юстиции в соответствии с этим законом. И коснется это или касается незначительного числа людей», — объяснил он.
«Там вопрос как звучал: “Если человек уехал, он перестал быть…?”. Нет, не перестал. Там неважно, где он находится. Это не потому что он уехал, а потому что он находится под иностранным влиянием и занимается политической деятельностью, но решение принимает не Климов или еще кто-то, а решение в каждом конкретном случае принимает Министерство юстиции на основании закона. Я об этом говорил не сегодня, не вчера, я об этом говорил уже, наверное, полгода. Я еще говорил о том, что это необязательно граждане России. Это могут быть и не граждане, и граждане, имеющие другую национальность, другой паспорт. Это могут быть не только граждане, но и организации», — добавил он.
Ранее сенатор Андрей Климов заявил о том, что покинувшие страну с началом специальной военной операции и частичной мобилизации граждане России, могут попасть в некоторых случаях под действие закона о контроле за иноагентами. Парламентарий подчеркнул, что такие лица не смогут получить определенные должности, госзаказы, поскольку им не следует доверять работу в сфере государственной власти.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ему «неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения» и предположил, что Климов высказал «частное мнение».