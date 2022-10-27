Захарова: Россия попросила Армению объяснить запрет на въезд Затулину и Симоньян

«Мы подобные сообщения восприняли с недоумением — напомню, речь идет о депутате Госдумы и главном редакторе российского СМИ. И по дипломатическим каналам незамедлительно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснением. Мы видели подобные сообщения и официально попросили разъяснить, так ли это и с чем связано, если это подтвердится. Мы исходим из того — в случае, если это подтвердится, что подобное сложно квалифицировать в качестве дружественного шага, соответствующего союзническому характеру наших отношений», — сказала Захарова.
Затулин и Симоньян «традиционно выступают за всемерное укрепление двусторонних союзнических связей, контактов между людьми».
25 октября первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») получил письмо начальника управления внешних связей национального собрания Армении Тиграна Сейраняна, в котором говорится о «нежелательности» его визита в республику. «Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Армении наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим, в дальнейшем, ваш приезд в Республику Армению считается нежелательным», — говорится в документе, который Затулин опубликовал в своем Telegram-канале. Позже о запрете на въезд в страну сообщила и Симоньян.
Затулин предположил, что руководству республики не захотелось развития темы «исторического прошлого и настоящего русско-армянских отношений» в ходе заседания «Лазаревского клуба» (Затулин — его координатор), которое планировалось провести 28 октября в Ереване. «Были приглашены спикер национального собрания Армении Ален Симонян, его заместитель, курирующий российско-армянские межпарламентские связи. Было заявлено более 100 участников — ученых, политологов, общественно-политических деятелей. Зафрахтован чартер, который должен был доставить московскую часть делегации в Ереван», — рассказывл политик «Ведомостям».
С весны в Ереване проходят массовые акции протеста, на которых оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна после его высказываний о Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет в намерении подписать документ, который оставляет Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Сам Пашинян заявлял, что в случае появления проекта документа об урегулировании конфликта он намерен обсудить его с общественностью и только потом принять решение.
Ранее «Ведомости» писали, что на конец октября в России запланировано трехстороннее общение лидеров России, Армении и Азербайджана. Пашиняна и Ильхама Алиева пригласил сесть за стол переговоров российский лидер Владимир Путин.