Путин начал выступление на пленарной сессии «Валдая»

Как ранее пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ожидается обширное выступление Путина, после чего состоится дискуссия. Модерировать ее будет журналист, политолог, директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов.
Представитель Кремля отмечал, что предстоящее мероприятие «обещает стать весьма и весьма важным».
Песков не стал заранее анонсировать темы, которые президент может затронуть в своей речи. Однако, подчеркивал он, «наверняка потом много будут анализировать его [выступление Путина] содержание, изучать, читать и перечитывать».