Путин обвинил Запад в желании жить «без всяких правил для себя»

«Власть над миром — то, что Запад поставил на кон в своей игре, эта игра опасная, она отрицает суверенитет народов, их самобытность и уникальность», — заявил Путин на выступлении в течение пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств», — сказал господин Путин.
Он заявил, что культура отмены не дает развиваться ни одной свободной мысли, а уверенность в своей непогрешимости — опасное состояние. По словам российского президента, даже в разгар Холодной войны «никому в голову не приходило отменять культуру, искусство оппонентов».
«Да, вводились определенные ограничения. Но тем не менее у всех руководителей хватало понимания, что к гуманитарным целям надо относится деликатно», — сказал он.
Говоря о навязываемом превосходстве Запада, Владимир Путин обратился к гарвардской речи Александра Солженицына. «Для Запада характерно длящееся ослепление превосходства, которое поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем», — процитировал он русского писателя.
Он отметил, что никто и никогда не сможет диктовать России правила устройства общества. Россия, по словам господина Путина, не намерена вмешиваться во внутренние дела других стран, но не позволит навязывать себе западные ценности. Он также заявил, что Россия никогда не считала Запад своим врагом и всегда призывала к тому, чтобы «жить дружно».
Владимир Путин регулярно обращается к теме противостояния России западным ценностям. На церемонии подписания договоров о принятии в РФ новых регионов он сказал, что страны Запада стремятся любой ценой сохранить неоколониальную систему и ищут способы ослабить и развалить Россию. «Мы защитим наши ценности от Запада», — заявил он.