Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Главное
Спецоперация на Украине
18:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин обвинил Запад в желании жить «без всяких правил для себя»

Президент России Владимир Путин считает, что в мире наблюдается деградация мировых институтов, размывание принципа коллективной безопасности, подмена международного права «правилами». Сами «правила», по его мнению, не сформулированы и сводятся к одному — «чтобы глобальные власти могли жить без всяких правил и им все сходило с рук». Российский президент заявил, что Запад — разный, но его часть несет диктат, с которым Россия не смирится.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Власть над миром — то, что Запад поставил на кон в своей игре, эта игра опасная, она отрицает суверенитет народов, их самобытность и уникальность», — заявил Путин на выступлении в течение пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Политику Запада он охарактеризовал как «кровавую и грязную».

«Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств», — сказал господин Путин.

Он заявил, что культура отмены не дает развиваться ни одной свободной мысли, а уверенность в своей непогрешимости — опасное состояние. По словам российского президента, даже в разгар Холодной войны «никому в голову не приходило отменять культуру, искусство оппонентов».

«Да, вводились определенные ограничения. Но тем не менее у всех руководителей хватало понимания, что к гуманитарным целям надо относится деликатно», — сказал он.

Говоря о навязываемом превосходстве Запада, Владимир Путин обратился к гарвардской речи Александра Солженицына. «Для Запада характерно длящееся ослепление превосходства, которое поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем», — процитировал он русского писателя.

Президент России заявил, что Запад считает себя «исключительным», а всех остальных «вторым сортом».

Он отметил, что никто и никогда не сможет диктовать России правила устройства общества. Россия, по словам господина Путина, не намерена вмешиваться во внутренние дела других стран, но не позволит навязывать себе западные ценности. Он также заявил, что Россия никогда не считала Запад своим врагом и всегда призывала к тому, чтобы «жить дружно».

Владимир Путин регулярно обращается к теме противостояния России западным ценностям. На церемонии подписания договоров о принятии в РФ новых регионов он сказал, что страны Запада стремятся любой ценой сохранить неоколониальную систему и ищут способы ослабить и развалить Россию. «Мы защитим наши ценности от Запада», — заявил он.

Дарья Эрозбек

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Госдума приняла закон о добровольцах. Что изменилось
Власти 6 регионов планируют мобилизовать студентов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир