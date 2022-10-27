Путин заявил, что постоянно думает о потерях в специальной военной операции

«Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю», — сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин отметил, что в СВО есть и «экономические потери», а есть и «огромные приобретения».
«То, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете — я хочу это подчеркнуть — идет на пользу России и ее будущему», — добавил глава государства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.