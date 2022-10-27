21:56 (мск), источник: © РИА Новости
Пентагон назвал Россию острой угрозой США
ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. США рассматривают Россию как «острую угрозу», заявил министр обороны США Ллойд Остин.
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«Стратегия национальной обороны описывает Россию как острую угрозу. Мы используем слово “острую” аккуратно. В отличие от Китая, Россия не может систематично представлять вызов для США в течение долгого срока», — сказал он на брифинге.
Глава военного ведомства уточнил, что «агрессия» со стороны Москвы якобы представляет непосредственную и острую угрозу интересам и ценностям Штатов.
При этом, как указано в стратегии, Штаты открыты для сотрудничества с Москвой по контролю над вооружениями.
«Мы продолжим выполнять договор (об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). — Прим. ред.) и верифицировать его соблюдение Россией. <…> США готовы оперативно согласовать новые рамки контроля над вооружениями на смену ДСНВ-3, который истекает в 2026 году», — сказано в стратегии.
Ее авторы подчеркивают, что такие переговоры, которые пока не начались, требуют добросовестного и открытого партнера.
Американцы также констатируют, что верифицируемые ограничения межконтинентальных российских ядерных средств, которые на взаимной основе продлили в 2021 году на очередной пятилетний срок, способствуют достижению целей «стратегической стабильности и продвижения оборонных приоритетов».
В стратегии говорится, что Россия остается главным соперником США в ядерной сфере, хотя к 2030-м годам к ней может добавиться Китай.
Согласно опубликованному документу, Штаты назвали КНР главным стратегическим конкурентом Вашингтона на предстоящие десятилетия.
«Ключевая тема национальной стратегии обороны заключается в поддержании и подкреплении сдерживания Штатами КНР как представляющей вызов», — отметил Остин.
По его словам, «Китай — единственный соперник, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого».
Согласно документу, США продолжат полагаться на «стратегическое сдерживание» в защите своей территории от КНР и России.
«Безопасный, надежный и эффективный ядерный арсенал» называют в стратегии средством против крупных межконтинентальных ракет, стоящих на вооружении Пекина и Москвы.
Как следует из документа, Штаты открыты к диалогу с КНР о снижении стратегических угроз в двустороннем и многосторонних форматах. При этом Вашингтон обвинил Пекин, что он якобы «не проявлял готовности обсуждать эти темы».
Согласно стратегии, США считают, что Китаю следует ввести мораторий на производство расщепляющихся материалов или как минимум повысить транспарентность, чтобы убедить «международное сообщество в том, что расщепляющиеся материалы, произведенные в гражданских целях, полностью учтены и не находят военного применения».
Кроме того, как утверждается в стратегии, США продолжат искать взаимодействие с другими ядерными державами для снижения ядерных рисков. По утверждению Вашингтона, Штаты считают своей задачей продлить 75-летний период неприменения ядерного оружия и снизить риски начала войны с использованием оружия массового поражения.
При этом США вновь раскритиковали Москву за заявления, в которых они усматривают угрозы применить ядерное оружие на Украине.
«Российское руководство не должно сомневаться в решимости США как противостоять ядерному принуждению, так и вести себя как ответственная ядерная держава», — сказано в документе.