США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

По словам источников агентства из числа должностных лиц, о выделении данной помощи могут официально объявить в течение суток. Новый пакет включает в себя по большей части боеприпасы, отмечает AP. Они будут предоставлены со складов Пентагона.
В публикации констатируется, что в очередную партию помощи Киеву не войдут новые вооружения, которые США ранее не предоставляли Украине.
«Думаю, очень-очень скоро Украине будет предоставлена дополнительная военная помощь со стороны Соединенных Штатов <…>», — заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. По его словам, США «выделили уже более 20 пакетов помощи». «Думаю, в ближайшем времени со стороны США последует еще один. Мы продолжим делать это столько, сколько потребуется, о чем ранее говорил президент [США Джо Байден]», — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.
Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.