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Спецоперация на Украине
05:02 (мск), источник: ТАСС

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Власти США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press. Информацию о предоставлении помощи подтвердил в эфире телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Источник: AP 2022

По словам источников агентства из числа должностных лиц, о выделении данной помощи могут официально объявить в течение суток. Новый пакет включает в себя по большей части боеприпасы, отмечает AP. Они будут предоставлены со складов Пентагона.

В публикации констатируется, что в очередную партию помощи Киеву не войдут новые вооружения, которые США ранее не предоставляли Украине.

«Думаю, очень-очень скоро Украине будет предоставлена дополнительная военная помощь со стороны Соединенных Штатов <…>», — заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. По его словам, США «выделили уже более 20 пакетов помощи». «Думаю, в ближайшем времени со стороны США последует еще один. Мы продолжим делать это столько, сколько потребуется, о чем ранее говорил президент [США Джо Байден]», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

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