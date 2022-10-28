МАГАТЭ направит экспертов в район Чернобыльской АЭС

«Мы собираемся отправить туда (на АЭС. — “Ъ”) команду инспекторов для оценки ситуации в сфере безопасности в ближайшие несколько недель», — рассказал Гросси журналистам (цитата по ТАСС). Предполагаемую дату отправки экспертов и другие подробности он не привел.
Рафаэль Гросси заверил, что запланированная миссия не связана с заявлениями России о готовящейся Украиной провокации с применением «грязной бомбы» (маломощного ядерного оружия). Эти обвинения российская сторона начала предъявлять на прошлой неделе, Киев их отвергает. США, Великобритания и Франция не поверили в версию Москвы. Тем не менее на Украину миссия МАГАТЭ намерена проверить ядерные объекты страны.