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01:28 (мск), источник: Коммерсантъ

МАГАТЭ направит экспертов в район Чернобыльской АЭС

Команда экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Чернобыльскую АЭС для оценки ситуации с безопасностью, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, миссия экспертов будет направлена в ближайшие недели.

Источник: AP 2022

«Мы собираемся отправить туда (на АЭС. — “Ъ”) команду инспекторов для оценки ситуации в сфере безопасности в ближайшие несколько недель», — рассказал Гросси журналистам (цитата по ТАСС). Предполагаемую дату отправки экспертов и другие подробности он не привел.

Рафаэль Гросси заверил, что запланированная миссия не связана с заявлениями России о готовящейся Украиной провокации с применением «грязной бомбы» (маломощного ядерного оружия). Эти обвинения российская сторона начала предъявлять на прошлой неделе, Киев их отвергает. США, Великобритания и Франция не поверили в версию Москвы. Тем не менее на Украину миссия МАГАТЭ намерена проверить ядерные объекты страны.

Лаура Кеффер

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