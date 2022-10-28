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13:41 (мск), источник: ТАСС

Штайнмайер заявил о глубочайшем кризисе в Германии

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что начало проведения специальной военной операции России на Украине стало переломным моментом в истории, погрузившим ФРГ в период серьезных экономических потрясений. С таким утверждением он выступил в пятницу в Берлине, в ходе обращения к гражданам страны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«24 февраля стало переломным моментом в истории. Это также погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной: время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о разрастании войны до пожара в Европе, — сказал Штайнмайер. — Время серьезных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен».

При этом он добавил, что это «время, когда германская успешная модель глобальной сетевой экономики оказалась под давлением». «Время, когда социальная сплоченность, доверие к демократии и даже больше — доверие к себе — были подорваны», — подчеркнул президент ФРГ. В то же время он указал, что Германию ждут «тяжелые времена».

Мы испытываем глубочайший кризис, который переживает наша объединенная Германия. Для ФРГ начинается эпоха встречного ветра.

Франк-Вальтер Штайнмайер
президент Германии

Вместе с тем он признал, что «годы до 24 февраля были эпохой попутного ветра для Германии». «Это были годы, отмеченные счастливым моментом германского единства, мирным выводом советских войск, окончанием блокового противостояния и сплочением Европы. Это были годы мирных дивидендов, от которых мы, немцы, живущие в сердце объединенной Европы, получили огромную пользу», — сказал глава германского государства.

Спецоперация РФ на Украине, по его утверждению, «превратила систему европейской безопасности в руины». «Борьба за идеологию и господство все больше заменяет обмен и поиск чего-то объединяющего. Экономические и политические претензии Китая на власть являются важным фактором в этом», — заявил Штайнмайер, уточнив, что «эта борьба определит будущее международных отношений в долгосрочной перспективе». Кроме того, он вновь заявил, что Германия будет оказывать всестороннюю поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо. При этом речь, по его словам, идет не только о политической помощи, но и экономической, финансовой, гуманитарной и военной.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

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