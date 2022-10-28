Штайнмайер заявил о глубочайшем кризисе в Германии

«24 февраля стало переломным моментом в истории. Это также погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной: время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о разрастании войны до пожара в Европе, — сказал Штайнмайер. — Время серьезных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен».
При этом он добавил, что это «время, когда германская успешная модель глобальной сетевой экономики оказалась под давлением». «Время, когда социальная сплоченность, доверие к демократии и даже больше — доверие к себе — были подорваны», — подчеркнул президент ФРГ. В то же время он указал, что Германию ждут «тяжелые времена».
Вместе с тем он признал, что «годы до 24 февраля были эпохой попутного ветра для Германии». «Это были годы, отмеченные счастливым моментом германского единства, мирным выводом советских войск, окончанием блокового противостояния и сплочением Европы. Это были годы мирных дивидендов, от которых мы, немцы, живущие в сердце объединенной Европы, получили огромную пользу», — сказал глава германского государства.
Спецоперация РФ на Украине, по его утверждению, «превратила систему европейской безопасности в руины». «Борьба за идеологию и господство все больше заменяет обмен и поиск чего-то объединяющего. Экономические и политические претензии Китая на власть являются важным фактором в этом», — заявил Штайнмайер, уточнив, что «эта борьба определит будущее международных отношений в долгосрочной перспективе». Кроме того, он вновь заявил, что Германия будет оказывать всестороннюю поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо. При этом речь, по его словам, идет не только о политической помощи, но и экономической, финансовой, гуманитарной и военной.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.