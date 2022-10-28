Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 31 октября

«Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье», — говорится в сообщении. Также будут обсуждены вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
В Кремле добавили, что предусмотрены и отдельные беседы Путина с Пашиняном и Алиевым.
Отмечается, что встреча состоится по инициативе российской стороны.
Ранее о том, что саммит запланирован на 31 октября в Сочи, сообщил премьер Армении.
Кроме того, в пятницу состоялось внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Как пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мероприятие было организовано в том числе в рамках подготовки трехсторонней встречи.
9 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В продолжение процесса урегулирования 11 января 2021 года в Москве состоялась их встреча. На ней было подписано новое совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Тогда же была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения этой и других задач.
26 ноября 2021 года три лидера снова встретились, на этот раз в Сочи. Они условились предпринимать шаги для повышения уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, а также оговорили необходимость создания двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией, Россия выразила готовность оказать консультативное содействие по запросу сторон.