Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Сергей Шойгу сообщил, что в пятницу завершилась отправка граждан, призванных по частичной мобилизации. «В ходе частичной мобилизации было направлено в войска более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня, свыше 27 тыс. предпринимателей. 13 тыс. граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев», — отчитался он.
По словам главы Минобороны, после обучения направлены в действующие войска 82 тыс. призванных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет, заявил министр.
«Установленное задание в 300 тыс. человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется», — доложил Сергей Шойгу. Сейчас 218 тыс. мобилизованных совершенствуют свою подготовку на полигонах, также сообщил глава оборонного ведомства.
Путин на встрече подчеркнул, что отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных. Заслушав доклад, он уточнил, что 41 тыс. человек действует в составе боевых подразделений, а остальные до сих пор проходят боевую подготовку. Сергей Шойгу это подтвердил, отметив, что направлять надо подготовленных, обученных и оснащенных бойцов. Президент с этим согласился.
Он также отметил, что сложности при проведении частичной мобилизации были неизбежны. «На первом этапе были определенные проблемы, сложности. Это, наверное, было неизбежно», — сказал Владимир Путин, напомнив, что давно в России подобных мероприятий не проводилось. «Нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему, работу военкоматов», — заявил Путин.
Глава оборонного ведомства сообщил о проблемах со снабжением на начальном этапе мобилизации, отметив, что сейчас они уже решены. «Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников», — сказал Сергей Шойгу.