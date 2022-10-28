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20:01 (мск), источник: ТАСС

Великобритания прекратит импорт российского СПГ с 2023 года

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании введет запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД Соединенного Королевства.

Источник: AP 2022

«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости [от российского газа]», — сказано в размещенном в Twitter заявлении. Ранее британские власти сообщили, что к концу года перестанут импортировать топливо из РФ.

По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером газа в страну является Норвегия. При этом порядка 17% импорта занимают поставки СПГ, большую часть которых осуществляют Катар, США и РФ.

В прошлом году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа — 4% от общих объемов потребления этого вида топлива. В июне занимавший тогда должность министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что страна сократила объемы импорта газа из РФ на 75% по сравнению с 2021 годом.

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