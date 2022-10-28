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19:00 (мск), источник: © РИА Новости

Турция обеспечит распределение российского газа в Европу, заявил Эрдоган

АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством «Турецкого потока» обеспечит распределение российского газа в Европу.

Источник: © РИА Новости

«В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через “Турецкий поток”, — сказал Эрдоган в ходе выступления с программной речью в связи с грядущим столетием республики, его цитату приводит Twitter агентства Anadolu.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

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