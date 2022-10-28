Турция обеспечит распределение российского газа в Европу, заявил Эрдоган

«В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через “Турецкий поток”, — сказал Эрдоган в ходе выступления с программной речью в связи с грядущим столетием республики, его цитату приводит Twitter агентства Anadolu.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.