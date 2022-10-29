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00:00 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова: Москва сообщала ООН о невыполнении второй части «зерновой сделки»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские власти регулярно информируют секретариат ООН о невыполнении второй части «зерновой сделки», которая является пакетной по предложению генсека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: AP 2022

Ранее официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не ведет мониторинг сделок по экспорту российских удобрений.

«Хотела бы напомнить, что сделка является пакетной — именно это предложил генеральный секретарь ООН. Что касается “российских властей”, то они через наше постпредство при ООН в Нью-Йорке регулярно информируют секретариат организации о невыполнении второй её части, касающейся российского зерна и удобрений», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Дюжаррика.

Отвечая на вопрос журналистов Дюжаррик отметил, что «в обеспечение торговли российскими удобрениями вовлечены коммерческие организации».

Представитель генсека ООН также подчеркнул, что организация не занимается мониторингом каждой сделки, а старается снять существующие препятствия в конкретных сферах, но не отслеживает механизм. По его словам, «вопрос о выполнении второй части сделки следует адресовать тем странам, которые являются получателями российских удобрений, а также российским властям».

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