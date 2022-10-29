ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте украинского продовольствия через Черное море и экспорте российских удобрений и продовольствия соответственно. — Прим. ред.), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — сказал Дюжаррик.
По его словам, ООН готова продолжать работу со всеми сторонами для достижения этой цели.
«Мы не недооцениваем трудности, но знаем, что их можно преодолеть», — указал представитель генсека.
Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры во всем мире сейчас ждут «определенности будущего», добавил он.
В Стамбуле 22 июля подписали два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства Организации Объединенных Наций снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
Как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября, но перспективы ее продления до сих пор неясны.