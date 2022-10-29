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01:11 (мск), источник: © РИА Новости

ООН призвала снять препятствия для экспорта удобрений из России

ООН, 29 окт — РИА Новости. Организация Объединенных Наций призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Источник: AP 2022

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации обоих соглашений (об экспорте украинского продовольствия через Черное море и экспорте российских удобрений и продовольствия соответственно. — Прим. ред.), включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН готова продолжать работу со всеми сторонами для достижения этой цели.

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«Мы не недооцениваем трудности, но знаем, что их можно преодолеть», — указал представитель генсека.

Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры во всем мире сейчас ждут «определенности будущего», добавил он.

В Стамбуле 22 июля подписали два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства Организации Объединенных Наций снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября, но перспективы ее продления до сих пор неясны.

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