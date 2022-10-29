Спецоперацию включили в курс истории для российских старшеклассников

«Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ — начала XXI веков, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать <…> решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий <…> воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI веков», — говорится в документе.
В документе отмечается, что достижение такого предметного результата связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945−2022 годов, умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.
Школьники 11-х классов на уроках «История России» поговорят о государственном перевороте на Украине 2014 года и позиции России, воссоединении Крыма и Севастополя с Россией и его международных последствиях. Старшеклассники обсудят с учителями Минские соглашения по Донбассу и гуманитарную поддержку Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), а также введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствиях.
Кроме того, в программу включили следующие темы: «Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире».
Ранее депутаты Госдумы и сенаторы внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ, которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Минпросвещения России опубликовало проекты ФООП в пятницу.