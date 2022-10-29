Глава МАГАТЭ заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к России

«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», — отметил Гросси, комментируя вопрос о коммерческих технологиях ядерной энергетики.
По его словам, в настоящее время «главный поставщик [коммерческих ядерных технологий на мировые рынки] — российский», то есть Росатом.
«Я слышал, как министр энергетики [США Дженнифер Грэнхолм] заявляла: мы хотим восстановить это лидерство. Конечно, для этого надо переходить от слов к делу. И я вижу, как [в США] принимаются определенные очень интересные решения, чтобы поддержать национальную ядерную промышленность, которая, конечно, незаменима внутри страны ввиду ситуации в энергетике, но также в международном плане», — сказал руководитель МАГАТЭ, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.
В связи с этим он констатировал наличие у США значительного научно-технического потенциала. Есть «огромные возможности для американской гражданской ядерной энергетики», прогнозировал Гросси.
Благодаря этому российские и китайские специалисты имеют возможность действовать на мировых рынках более гибко, убежден Гросси.
«Совершенно очевидно, что экономическая модель иная. Главный поставщик — российский. И очень активна китайская CNNC. Разумеется, они используют другую модель финансирования, что позволяет им двигаться с большей гибкостью, в том числе на международных рынках. Так что это вызов для американских компаний за рубежом», — подчеркнул глава агентства.
«Но я вижу, что есть ясное понимание этого [правительством США]. Мы видим, к примеру, <…> инициативы американских компаний в Восточной Европе», — добавил Гросси.
«До этого вы их не видели участвующими в конкуренции [там]. Всегда были [в прошлом] французы, может быть, корейцы. И, конечно, россияне и китайцы. Но американцев вы [прежде] не видели. А теперь видите», — уточнил Гросси.