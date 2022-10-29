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14:06 (мск), источник: ТАСС

Петербург примет в осенние каникулы школьников из Мариуполя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Школьники из Мариуполя приедут во время осенних каникул на отдых в Санкт-Петербург, где для них подготовили специальные культурные и образовательные программы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

«В дни осенних каникул с 29 октября по 7 ноября в Детском образовательно-оздоровительном лагере “Молодежное” будут отдыхать 120 школьников из Мариуполя и 10 сопровождающих их взрослых. Специально для гостей из города-побратима разработана насыщенная культурная программа с мероприятиями в игровой, творческой и интерактивной форме, а также экскурсионные и досуговые программы. Ребята познакомятся с достопримечательностями и историей нашего города», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Для школьников будут проводить творческие занятия сотрудники городских учреждений дополнительного образования и Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Для сопровождающих педагогов подготовлен цикл мастер-классов и семинаров в образовательных организациях. Они ознакомятся с практикой реализации российских стандартов начального, основного и среднего общего образования, а также программ дополнительного образования детей.

«Мы рады вновь приветствовать гостей из Мариуполя. Этим летом порядка 1,5 тыс. ребят отдохнули в каникулы в Петербурге. Для них и для учителей были подготовлены специальные программы, ребята прошли комплексную диспансеризацию. Уверен, осенние каникулы подарят детям, приехавшим из нашего города-побратима, положительные эмоции и яркие впечатления. Мы окажем им всю необходимую помощь по социальной и психологической адаптации», — привели в пресс-службе слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

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