23:05 (мск), источник: Life.ru
Роскомнадзор ограничил доступ к одному из доменов Telegram
Роскомнадзор начал блокировать домен t.me, который принадлежит Telegram. Как указано в реестре, поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры РФ.
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В качестве обоснования ограничения доступа указано, что решение принято на основании требовании Генпрокуратуры от 27 марта этого года под номером 1158−22. Ограничение введено сегодняшним числом. Что стало поводом для введения блокировки, не поясняется.
На портале Роскомнадзора подчёркивается, что внесение домена в список блокируемых «вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети “Интернет”. В графе “ограничение доступа” поясняется, что доступ “ограничивается к странице”.
Как сообщал Лайф, в августе суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить бот, публикующий личные данные российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также телеграм-каналы, публикующие фейки.