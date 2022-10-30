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00:04 (мск), источник: RT на русском

Роскомнадзор сообщил, что блокировка Telegram в России в настоящее время исключена

В Роскомнадзоре заявили, что блокировка Telegram на территории России в настоящее время исключена.

Источник: Reuters

«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ограничил по требованию Генпрокуратуры России доступ к домену t.me.

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