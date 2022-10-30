Посол РФ назвал возмутительной реакцию США на террористическую атаку на порт Севастополя

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Реакция американских властей на террористическую атаку на порт Севастополя вызывает возмущение. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в субботу, отвечая на вопрос СМИ.
«Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает. Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима. Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников», — заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства.
Посол РФ в США назвал ложными обвинения со стороны Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы.
По его словам, в приостановке реализации зерновой сделки несправедливо осуждать Россию, причина в безрассудных действиях Киева.