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10:38 (мск), источник: ТАСС

Боррель: ЕС призывает Россию отменить решение о приостановке ее участия в зерновой сделке

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о приостановке ее участия в сделке по вывозу украинского зерна. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Источник: Reuters

«ЕС призывает Россию отменить свое решение», — написал он в Twitter.

По словам Борреля, «решение России приостановить участие в сделке по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса».

В субботу в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, совершенного при участии британских специалистов. Ранее в военном ведомстве сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.

В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.

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